«Мы должны сделать Петербург великим православным городом планеты Земля». На площади Александра Невского завершили крестный ход

В Петербурге колонна крестного хода в честь дня перенесения мощей Александра Невского дошла до Александро-Невской лавры днем 12 сентября. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», крестное шествие завершилось молебном, с обращениями также выступили губернатор Георгий Полтавченко и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Порядка 5 тысяч человек прошли по Невскому проспекту от Казанского собора до площади Александра Невского, где собравшиеся спели за здравие патриарха Кирилла и церковного руководства Петербурга.

Митрополит Варсонофий со сцены напомнил догмы, которыми руководствовался князь Александр Невский: «Сила без правды это слабость и зло. Она приводит к гибели людей и войнам».

Губернатор Полтавченко заметил, что благодаря святому князю Александру Невскому во время шествия была хорошая погода. Также он напомнил, что агрессия в отношении России скорей всего грозит проблемами для «недружественных сил»: «Кто к нам с мечом придёт – тот от меча и погибнет».

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в свою очередь обратился к «духовным координатам народа»: «У России, и только у неё, на планете Земля – великая миссия, избрание спасительного пути, вот поэтому наша с вами Россия, наш Санкт-Петербург мы должны сделать великим православным городом планеты Земля, и с нами вместе на этом пути великий святой и непобедимый полководец Александр Невский», – заключил спикер.