«Mерседес» обещает для нового GLE проходимость не хуже, чем у «Ленд Ровера»

У автопроизводителей уже стало традицией представлять новинки в интернете прежде реального представления публике. Сегодня, 12 сентября, такую новинку показал на своем пресс-сайте Mercedes. Это новый среднеразмерный люксовый кроссовер Mercedes GLE, который заменит предыдущую модель, выпускавшуюся с 2011 года.

Это четвертое поколение Mercedes GLE, и построено оно на модульной полноприводной платформе MHA (Modular High Architecture), имеющей много общего c платформой, на которой строятся седаны. Новый кроссовер впервые оснащается «умной» гидропневматической системой E-Active Body Control, которая позволяет контролировать высоту и жесткость подвески на каждом колесе отдельно. Для этого в амортизаторах установлены 48-вольтовые электромоторы, контролируемые бортовым компьютером. Вкупе с известной мерседесовской системой трекшн-контроля 4MATIC, способной распределять усилия по осям в диапазоне от 0 до 100%, это позволяет создателям системы утверждать, что проходимость у GLE «не хуже Land Rover».

Mercedes GLE поступит на рынок с новым 367-сильным шестицилидровым рядным двигателем с 48-вольтовой электросистемой EQ-Boost, в которой генератор может кратковременно служить «помощником» бензинового двигателя. Это добавляет еще 22 лошадиные силы, что позволит кроссоверу не только быстрее разгоняться, но и экономить топливо — расход в комбинированном цикле обещают на уровне 9,6 литра на 100 километров.

Напомним, что речь идет уже о четвертом поколении SUV, созданного в далеком 1997 году и в России более известного как M-Class. Однако индекс «М» давно используется баварским конкурентом BMW, поэтому «во избежание дальнейшей путаницы» в 2015 году кроссовер переименовали в GLE, где G обозначает немецкое слово Geländewagen (внедорожник), а E намекает на близость среднеразмерным седанам E-Сlass. С самого начала M-Сlass предназначался в первую очередь для американского рынка, поэтому основное производство кроссовера расположено в городе Венс, штат Алабама. В 2012 году был также налажен выпуск в Индии и Индонезии, в основном для местных рынков.