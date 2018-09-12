Верховный суд не изменил приговор украинскому журналисту Сущенко, признанному виновным в шпионаже
Законным признал Верховный суд РФ приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, ранее получившему 12 лет строгого режима за шпионаж в пользу Киева.
Об этом 12 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».
«Приговор Московского городского суда от 4 июля 2018 года оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – постановила апелляционная коллегия.
Таким образом, приговор вступил в силу и должен быть исполнен.
Напомним, когда дело слушалось в Мосгорсуде, прокуратура просила для Сущенко 14 лет колонии, защита настаивала на невиновности журналиста.
Справка:
Как сообщало агентство «Укринформ», сотрудником которого был Роман Сущенко, его «незаконно задержали во время частной поездки в Москву» в конце сентября 2016 года. Вскоре журналисту предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ сочли, что он является кадровым сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины и в Москве собирает сведения о работе вооруженных сил и войсках Национальной гвардии РФ.