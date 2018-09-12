Верховный суд не изменил приговор украинскому журналисту Сущенко, признанному виновным в шпионаже

Законным признал Верховный суд РФ приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, ранее получившему 12 лет строгого режима за шпионаж в пользу Киева.

Об этом 12 сентября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».

«Приговор Московского городского суда от 4 июля 2018 года оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – постановила апелляционная коллегия.

Таким образом, приговор вступил в силу и должен быть исполнен.

Напомним, когда дело слушалось в Мосгорсуде, прокуратура просила для Сущенко 14 лет колонии, защита настаивала на невиновности журналиста.