Стратегические ракетоносцы Ту-95МС отбомбились и дозаправились в воздухе на «Востоке-2018»

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» выполнили практические пуски крылатых ракет с высоты более 5000 метров по наземным целям на полигоне Телемба в Республике Бурятии.

Летчики дальней авиации успешно поразили заданные мишени, что зафиксировано средствами объективного контроля, сообщает 12 сентября Минобороны РФ.

Взлет самолетов Ту-95МС был осуществлен с одного из военных аэродромов Дальнего Востока, расположенного на расстоянии свыше 2 тысяч километров от мишенного полигона. Авиационное прикрытие стратегических ракетоносцев в воздухе выполняли экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа.

Во время полета летный состав самолетов Ту-95МС отработал дозаправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78.

По завершении задания экипажи дальней авиации вернулись на аэродром базирования.