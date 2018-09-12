Стратегические ракетоносцы Ту-95МС отбомбились и дозаправились в воздухе на «Востоке-2018»
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» выполнили практические пуски крылатых ракет с высоты более 5000 метров по наземным целям на полигоне Телемба в Республике Бурятии.
Летчики дальней авиации успешно поразили заданные мишени, что зафиксировано средствами объективного контроля, сообщает 12 сентября Минобороны РФ.
Взлет самолетов Ту-95МС был осуществлен с одного из военных аэродромов Дальнего Востока, расположенного на расстоянии свыше 2 тысяч километров от мишенного полигона. Авиационное прикрытие стратегических ракетоносцев в воздухе выполняли экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа.
Во время полета летный состав самолетов Ту-95МС отработал дозаправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78.
По завершении задания экипажи дальней авиации вернулись на аэродром базирования.
Справка:
В период с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018».
К ним привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы (войска) Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.
Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, задействовано более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.