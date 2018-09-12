«Не пропустил»: В ДТП в Колпино пострадали женщина и ребёнок

Две серьёзные аварии произошли в Санкт-Петербурге за последние часы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

12 сентября около 8:20 в Колпино на пересечении улицы Машиностроителей и Заводского проспекта столкнулись две легковые машины. По предварительной информации, 30-летний мужчина на Chevrolet при совершении левого поворота с Заводского на улицу Машиностроителей не предоставил преимущество встречному Renault под управлением 24-летнего мужчины. От удара Renault врезался в опору уличного освещения.

Травмированы два человека, пассажиры Renault: 9-летний мальчик и 47-летняя женщина.

«Проезжал мимо, у обоих тачек морды в хлам, парень из «Лачетти» за грудак держался», – рассказывает Вадим в группе «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте». «Произошло на моих глазах. «Лачетти» не пропустил «Рено», – подтверждает Татьяна. – Пострадал ребёнок в чёрной машине».

Смертельная авария произошла в ночь с 11 на 12 сентября на Выборгском шоссе. По данным ГИБДД, около 23:35 на 28-м километре дороги Парголово – Огоньки 34-летний мужчина на ВАЗ-2104 выехал на встречную полосу, врезался в самосвал «Вольво» и погиб.

Полиция проводит проверки по фактам этих ДТП.