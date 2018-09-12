Юнкер предложил ЕС усилить погранслужбу и активнее депортировать мигрантов

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер внес 12 сентября пакет предложений по решению вопросов миграции и усилению охраны внешних границ ЕС, в частности путем повышения полномочий европейской пограничной службы, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Юнкер подтвердил в своем послании к Европарламенту в Страсбурге, что личный состав пограничного агентства ЕС должен к 2020 году увеличиться до 10 тысяч человек. При этом предлагается, чтобы под контролем государства-члена, в котором они будут развернуты, сотрудники пограничной и береговой охраны ЕС могли выполнять задачи, требующие исполнительных полномочий, такие, как проверка личности, разрешение или отказ во въезде на внешних границах, возможность "перехватывать" людей на границе.

Помимо организации и финансирования совместных операций по возвращению, агентство должно получить возможности выявлять незаконно находящихся на территории граждан третьих стран, готовить решения о возвращении для национальных органов, которые остаются ответственными за принятие фактического решения.

Предлагается также, что при условии предварительного согласия соответствующей страны, агентство могло бы проводить совместные операции и развернуть личный состав за пределами ЕС или за пределами стран, граничащих с ЕС.

Общий объем финансирования на эти цели в бюджетном периоде на 2021 – 2027 годы предлагается на уровне 11,3 миллиарда евро, говорится в распространенных ЕК информационных материалах к посланию Юнкера.

Кроме того, ЕК предлагает наделить дополнительными полномочиями будущее агентство ЕС по вопросам убежища, в частности позволив сотрудникам обеспечивать весь этап административной процедуры предоставления убежища.

"Совместные группы ЕС по управлению миграцией" должны будут оказывать поддержку государствам-членам по мере необходимости и по их просьбе, в том числе в контролируемых центрах. Группы в составе экспертов Европейской пограничной и береговой охраны, агентства ЕС по вопросам убежища и Европола будут координироваться Еврокомиссией. Под руководством принимающего государства-участника они смогут выполнять все задачи, необходимые для фильтрации лиц, нуждающихся и не нуждающихся в защите.

Наконец, предлагается внести коррективы в процедуры возвращения мигрантов. Так, лица, ходатайства о предоставлении убежища которых были отклонены, будут перенаправлены на прохождение упрощенной процедуры возвращения без периода добровольного отъезда и с более короткими сроками подачи апелляций (максимум пять дней). Это, по замыслу ЕК, обеспечит быстрое принятие и полное выполнение решений о возвращении на границе и в контролируемых центрах.

Кроме того, предлагается, чтобы государства-члены теперь могли задерживать лиц, в отношении которых принимается решение о возвращении и которые представляют угрозу общественному порядку или национальной безопасности.