ЖК «Солнечный город» – лидер онлайн-голосования премии RREF Awards

Setl City

ЖК «Солнечный город» от Setl City возглавил тройку лидеров конкурса RREF Awards по результатам народного голосования в номинации «Комфортная среда (регионы России)». На следующем этапе экспертное жюри выберет победителя из числа жилых комплексов, вошедших в шорт-лист.

Церемония награждения состоится 12 октября в Москве в концертном зале «Известия Hall» на Пушкинской площади.

Жилой комплекс комфорт-класса «Солнечный город» возводится в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В рамках проекта компания Setl City уже сдала четыре кирпично-монолитных дома средней этажности с фасадами в бежево-коричневой гамме, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще два дома. Одновременно со строительством жилых корпусов Setl City возводит и объекты социальной инфраструктуры. Так, компания на собственные средства спроектировала и построила два детских сада с бассейнами на 220 малышей каждый – в садики уже ходят дети.

Setl City

1 сентября этого года состоялось торжественное открытие первой на территории ЖК общеобразовательной школы на 1375 ребят с двумя бассейнами, построенной на средства Setl City. В ней будет работать Центр технического творчества, робототехники и информационных технологий, в том числе лаборатории инженерной графики, 3-D моделирования, виртуальной реальности, издательский центр, школьная телестудия, профильные лаборатории по физике, химии и биологии. Отметим, что сейчас Setl City выполняет проектирование двух новых детских садов и школы для жилого комплекса. Строительство одного садика и школы планируют начать уже в 2018 году.

Setl City

Возле ЖК «Солнечный город» застройщик также возводит уникальный в своем роде объект – парк отдыха площадью 50 тыс. кв. м. В парке уже высажены около 4 тыс. деревьев и кустарников, а также полностью завершены ландшафтные работы. Внутреннее пространство парка теперь разделено на уютные прогулочные зоны – насыпаны мини-холмы и оформлены отдельные зеленые участки. На территории установлены скамейки, проложены пешеходные дорожки и дорожки для бега. На футбольном стадионе установлены трибуны, а возле главного входа в парк появилась композиция с названием ЖК. В настоящее время застройщик монтирует сети наружного освещения. Плановый срок завершения строительства парка – конец сентября 2018 года.

Setl City

Отметим, что российская премия в области жилой недвижимости RREF AWARDS – знак качества объектов жилищного строительства, а также знак доверия потребителей и признания экспертов рынка. В прошлом году лауреатом премии стал микрорайон «Семь столиц» от Setl City в Кудрово. По результатам народного голосования проект признан лучшим в номинации «Городское строительство: регионы России. Город в городе».

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК "Семь столиц" - застройщик ЗАО "Развитие территорий", разрешение на строительство №RU47504303-50/13 от 20.09.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

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