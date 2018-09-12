В Токио не комментируют предложение Путина заключить мирный договор без предварительных условий

В Токио воздержались от комментария слов Владимира Путина, который предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца года, без предварительных условий.

Как заявил в ходе брифинга главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, он не хочет пока публично обсуждать предложение российского президента.

«Однако наша позиция, заключающаяся в том, что вопрос северных территорий должен быть решен до подписания какого-либо мирного договора, остается неизменной», — цитирует чиновника 12 сентября «Газета.ру».

Не отреагировал на слова российского президента и премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Как ранее сообщала «Фонтанка», на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Владимир Путин заявил, что принял предложение японского премьера изменить подход к переговорам. «...70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал – давайте поменяем подход. Давайте. Давайте заключим мирный договор, ну не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий. А потом на основе мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение всех проблем», — заявил глава государства.