В Неве растет уровень воды, по набережной Лейтенанта Шмидта плавают утки

Нева вышла из берегов на спуске набережной Лейтенанта Шмидта утром 12 сентября. По проезжей части плавают утки, автомобили стоят в воде.

Фото с Васильевского острова у пассажирского терминала на набережной Лейтенанта Шмидта, 39, в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. На снимках видны подтопленные авто и плавающие между ними утки.

Ветер поднял в реке уровень воды до 141 см — такой показатель в полдень зафиксирован у поста измерений «Горный». На дамбе уровень воды находится выше 80 см.

Закрывать дамбу при таких показателях необходимости нет, по, прогнозам синоптиков, вода вскоре пойдет на убыль, заверили «Фонтанку» собеседники в дирекции Комплекса защитных сооружений. Отметкой, при которой закрывают защитные сооружения, считается преодоление порога в 160 см.

О сильном ветре накануне горожан предупреждали синоптики и спасатели. Жертвами непогоды 12 сентября становятся провода и припаркованные под упавшими деревьями автомобили.