На севере Петербурга знак упал на машину, а дерево – на провода над железной дорогой

Ещё несколько вертикалей пали жертвами сильного ветра в Санкт-Петербурге утром 12 сентября.

В Удельном парке дерево упало на линию электропередачи над железной дорогой, сообщают наши читатели. В пресс-службе ОЖД «Фонтанке» пояснили, что на движении поездов инцидент не скажется. Необходимости останавливать электрички, чтобы убрать дерево, нет.

На перекрёстке Долгоозёрной улицы и Комендантского проспекта порыв ветра свалил дорожный знак, и тот метко рухнул прямо на едущую мимо машину, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

А в Зеленогорске, на Комсомольской улице, 10, дерево накрыло припаркованный «Форд Мондео», пишут в группе.

Ранее утром не повезло ещё двум автомобилям: на одно упала ветка, а на другое дерево целиком.

Напомним, синоптики обещали сегодня сильные дожди и ветер порывами до 15 – 20 м/с, а в прибрежных районах – до 23 м/с. Удивительным образом на время крестного хода по Невскому погода остаётся по крайней мере солнечной.