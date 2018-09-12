ВЦИОМ: Холостых мужчин в России больше, чем незамужних женщин

Холостых мужчин в России в два раза больше, чем незамужних женщин. Таковы итоги опроса ВЦИОМ от 12 сентября. Социологи спрашивали респондентов, где они предпочитают знакомиться.

В России 16% холостых мужчин. Это более чем вдвое больше незамужних дам – таковых 7%. При этом женатых мужчин (54%) тоже больше, чем замужних женщин (47%).

62% опрошенных заявили, что находятся в «серьезных» отношениях: 50% состоят в официальном браке, 10% – в гражданском, еще 2% встречаются более одного года, но не живут вместе.

Почти треть влюбленных встретили свою половинку благодаря знакомым и друзьям (30%); каждый пятый (20%) познакомился на работе. Учеба сблизила 13% респондентов. И только 5% опрошенных признались, что нашли партнера в социальных сетях и на других ресурсах Интернета. При этом в эффективность Сети как площадки для знакомств чаще верят мужчины (6%), они же более активны в использовании большинства средств поиска «второй половины».