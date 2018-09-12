Под Харьковом пассажирский поезд въехал в товарные вагоны

На Украине в Красноградском районе Харьковской области произошло столкновение пригородного поезда с товарными вагонами. В результате происшествия пострадали три пассажира и один работник железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в регионе.

12 сентября около 01:00 в Красноградский отдел полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне "Зачепиловка – Красноград" возле села Степное произошло столкновение пассажирского поезда сообщением "Днепр – Красноград" с грузовыми вагонами, сообщает телеканал "112.Украина".

"В результате происшествия четыре вагона из девяти сошли с колеи и перевернулись. Двое 64-летних и один 68-летний пассажиры пригородного поезда с ушибами туловища и ссадинами, а также 42-летний работник железной дороги с переломом конечности обратились за медицинской помощью в местную больницу. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное, после оказания медицинской помощи они были отпущены", – рассказали в полиции.