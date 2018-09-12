Юнкер: ЕС нужно стать независимым игроком

Евросоюз должен стать независимым игроком на международной арене. С таким заявлением выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в послании к Европарламенту, передает РИА «Новости».

«Пришло время для ЕС, учитывая геополитические обстоятельства, стать суверенным, самостоятельным глобальным игроком в международных отношениях», — сказал Юнкер.

Глава Еврокомиссии также призвал уделить внимание оборонной политике союза. При этом он подчеркнул, что ЕС не собирается милитаризоваться, но хочет добиться большей независимости в этой сфере.

Напомним, президент США Дональд Трамп на саммите "большой семерки" в Канаде потребовал от европейских стран увеличения своих взносов в блок НАТО до 2, а затем и до 4% ВВП, а затем развязал торговую войну с ЕС, введя пошлины на ввоз товаров традиционного европейского экспорта за океан.