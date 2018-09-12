СМИ: «Новичок» испытывали на советских военнослужащих. Один из участников эксперимента дошел до Верховного суда

«Новичок», которым предположительно отравили экс-сотрудника ГРУ Скрипаля, в советские годы испытывали на военнослужащих. Издание «Проект» в публикации 12 сентября рассказывает о Владимире Петренко, на котором в 1982 году тестировали химическое оружие. Как сообщил бывший сотрудник секретного института, где проводился эксперимент, использованное вещество — один из вариантов «Новичка».

«Специальной защитной тканью мне обвязали голову — маска закрывала все, кроме носа и рта, – описывал происходившее с ним Петренко. – Я должен был просунуть лицо в окно прозрачной камеры и дышать по команде. Затем произвели пуск отравляющих веществ. Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких. Инстинктивно я старался делать небольшие вдохи, но мне сказали: «Все нормально, Володя, дыши глубже». Это длилось секунд 30».

В 1982 году 23-летний лейтенант служил на секретном объекте в Шиханах Саратовской области. Название этого населенного пункта стало широко известно после отравления в Британии отца и дочери Скрипалей.

Какой именно химикат опробовали на Петренко, точно неизвестно. Но в те годы в Шиханах разрабатывали именно «Новичок», подтвердил ученый Владимир Углев, которому удалось синтезировать вещество этого класса. Он предполагает, что военнослужащие получали допороговые дозы яда: хотя видимые поражения не наступают, последствия таких испытаний предсказать невозможно.

При этом сам факт испытаний подтвержден в суде. В 90-е годы военнослужащий подал иск о компенсации вреда здоровью, дошел до Верховного суда. В ВС констатировали, что опыт был, но не нанес никакого вреда здоровью мужчины. Слушания проходили за закрытыми дверями, на материалах стоит гриф «Секретно». Впрочем, изданию удалось узнать, что в материалах суда говорится: яд испытывали на многих военнослужащих (предположительно их было около 40).

Через некоторое время у Петренко диагностировали хронические заболевания желудка, дыхательных путей, кожи. Впрочем, здесь могло сказаться и то, что мужчина участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В последние годы он жил на Украине. Жив ли он сейчас, неизвестно.

Как утверждают авторы «Проекта», химические вещества синтезировали в рамках программы «Фолиант». Их были сотни, но удачными оказались четыре, которые теперь и знают под общим названием «Новичок». Одно из них, А-234, и могло использоваться при отравлении в Солсбери.