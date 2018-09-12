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Общество
12.09.2018 11:17
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СМИ: «Новичок» испытывали на советских военнослужащих. Один из участников эксперимента дошел до Верховного суда

«Новичок», которым предположительно отравили экс-сотрудника ГРУ Скрипаля, в советские годы испытывали на военнослужащих. Издание «Проект» в публикации 12 сентября рассказывает о Владимире Петренко, на котором в 1982 году тестировали химическое оружие. Как сообщил бывший  сотрудник секретного института, где проводился эксперимент, использованное вещество — один из вариантов «Новичка».

«Специальной защитной тканью мне обвязали голову — маска закрывала все, кроме носа и рта, – описывал происходившее с ним Петренко.  – Я должен был просунуть лицо в окно прозрачной камеры и дышать по команде. Затем произвели пуск отравляющих веществ. Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких. Инстинктивно я старался делать небольшие вдохи, но мне сказали: «Все нормально, Володя, дыши глубже». Это длилось секунд 30».

В 1982 году 23-летний лейтенант служил на секретном объекте в Шиханах Саратовской области. Название этого населенного пункта стало широко известно после отравления в Британии отца и дочери Скрипалей. 

Какой именно химикат опробовали на Петренко, точно неизвестно. Но в те годы в Шиханах разрабатывали именно «Новичок», подтвердил ученый Владимир Углев, которому удалось синтезировать вещество этого класса. Он предполагает, что военнослужащие получали допороговые дозы яда: хотя видимые поражения не наступают, последствия таких испытаний предсказать невозможно.

При этом сам факт испытаний подтвержден в суде. В 90-е годы военнослужащий подал иск о компенсации вреда здоровью, дошел до Верховного суда. В ВС констатировали, что опыт был, но не нанес никакого вреда здоровью мужчины. Слушания проходили за закрытыми дверями, на материалах стоит гриф «Секретно». Впрочем, изданию удалось узнать, что в  материалах суда говорится: яд испытывали на многих военнослужащих (предположительно их было около 40).

Через некоторое время у Петренко диагностировали хронические заболевания желудка, дыхательных путей, кожи. Впрочем, здесь могло сказаться и то, что мужчина участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В последние годы он жил на Украине. Жив ли он сейчас, неизвестно. 

Как утверждают авторы «Проекта», химические вещества синтезировали в рамках программы «Фолиант». Их были сотни, но удачными оказались четыре, которые теперь и знают под общим названием «Новичок». Одно из них, А-234, и могло использоваться при отравлении в Солсбери.

Справка:

5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.

Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что российские власти нашли Петрова и Боширова, подозреваемых по делу Скрипалей. «Это гражданские лица, ничего криминального там нет», - заявил глава государства, выразив надежду, что скоро «они появятся» и сами все расскажут журналистам.

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