Меркель: Германия не будет игнорировать использование химического оружия в Сирии

ФРГ выступает за политическое решение по Сирии, однако не обращать внимания на использование где бы то ни было химического оружия в нарушение международной конвенции не может быть ответом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в парламенте страны 12 сентября.

"Наш внешнеполитический принцип заключается в поддержке политических усилий. Поэтому мы, конечно же, участвуем в Сирии в составе малых форматов, астанинского формата совместно во главе с ООН, но просто предположить, что мы можем не обращать внимания на то, что где-то используется химическое оружие, нарушается международная конвенция, не может быть ответом, — сказала она и добавила: – Все ответы, которые мы дадим, будут находиться в рамках нашего основного закона и парламентских обязательств".

"Но с самого начала говорить "нет", неважно, что происходит в мире, не может быть немецкой позицией", — добавила она, сообщает РИА Новости.

Напомним, 10 сентября стало известно о том, что Социал-демократическая партия Германии, имеющая треть мест в парламенте, не поддержит отправку в Сирию немецких вооруженных сил. Об этом заявила председатель СДПГ Андреа Налес.

Ранее глава немецкого Минобороны Урсула фон дер Ляйен заговорила о возможности участия Берлина в ударах по правительственным войскам Сирии в случае применения ими химического оружия — вместе с другими участниками западной коалиции. В частности, военное ведомство рассматривало вариант применения своих истребителей-бомбардировщиков Tornado.

Однако блокировка решения социал-демократами, входящими в состав правящей коалиции, не позволит властям страны реализовать такое решение.