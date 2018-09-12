По Невскому проспекту двинулся многотысячный крестный ход. Во главе несут десницу

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского в Петербург стартовал по Невскому проспекту в Петербурге утром 12 сентября. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на шествие собрались не менее пяти тысяч человек.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Крестный ход возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, из светских властей в шествии принимают участие вице-губернаторы Игорь Албин и Константин Серов, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Во главе крестного хода несут ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского с острова Корфу (Греция). Процессия движется от Казанского собора до Александро-Невской лавры.