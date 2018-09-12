По Невскому проспекту двинулся многотысячный крестный ход. Во главе несут десницу
Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского в Петербург стартовал по Невскому проспекту в Петербурге утром 12 сентября. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на шествие собрались не менее пяти тысяч человек.
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Крестный ход возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, из светских властей в шествии принимают участие вице-губернаторы Игорь Албин и Константин Серов, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Во главе крестного хода несут ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского с острова Корфу (Греция). Процессия движется от Казанского собора до Александро-Невской лавры.
Справка:
Двенадцатого сентября 1724 года император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Святой стал покровителем и защитником Северной столицы. В честь этого в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден праздничный крестный ход по Невскому проспекту до Александро-Невского монастыря, где хранились мощи святого благоверного князя. В советское время по понятным причинам крестных ходов не проводилось.
Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Считается, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства Спиридон отдавал на нужды ближних и странников, якобы за это он был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта.