Пивоваров подал в суд на комитет по законности Смольного из-за переноса митинга в Удельный парк

Исковое заявление от лидера петербургского отделения «Открытой России» Андрея Пивоварова зарегистрировано в Смольнинском районном суде. Политик оспаривает отзыв согласования митинга против пенсионной реформы, который должен был состояться 16 сентября на площади Ленина.

В картотеке суда административный иск зарегистрирован 11 сентября, ответчиком по нему выступает комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга. Как сообщает «Открытая Россия», оппозиционер ссылается на постановление пленума Верховного суда, по которому «менять ранее согласованное место проведения публичного мероприятия не допускается».

Материалы переданы судье, решение о рассмотрении иска еще не принято.

О том, что акцию 16 сентября против пенсионной реформы Смольный также намерен перенести в Удельный парк, стало известно 10 сентября. Правительство сослалось на затягивающийся ремонт «Царь-трубы», лопнувшей накануне согласованного митинга петербургской команды Алексея Навального. Оппозиционеры вышли, несмотря на оговорку про ремонтные работы, в результате 9 сентября были задержаны более 600 человек, в том числе 80 несовершеннолетних. Пивоваров и депутаты регионального парламента акцию переносить в лесополосу не намерены. Под угрозой срыва также оказался протест коммунистов.