На Охте коллапс из-за крестного хода. Мост Александра Невского закрыли неожиданно
В центре Петербурга утром 12 сентября перекрыли движение транспорта в связи с крестным ходом в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру. В самом центре крупных пробок пока нет, а вот на Охте наблюдается транспортный коллапс.
В начале одиннадцатого перекрыли Невский проспект, часть Казанской улицы и набережной канала Грибоедова, а также ведущие к Невскому Гончарную и отрезок Полтавской. Из пересекающих Невский улиц, если судить по «Яндекс.Картам», встала только Садовая.
Кроме того, закрыта часть моста Александра Невского, ведущая в центр, – судя по отметкам в карте, ещё около половины десятого (отметим, что моста в списке КРТИ не было). В результате вся Охта встала, начиная от Среднеохтинского и проспекта Металллистов в северной части до Октябрьской набережной в южной.
Автомобилисты в «Яндекс.Разговорчиках» особенно активны именно на Охте и с обеих сторон моста Александра Невского.
Напомним, сегодняшние мероприятия посвящены Дню святого благоверного князя Александра Невского и дню Ништадтского мира. Ради того, чтобы поучаствовать в крестном ходе, депутаты Петербурга даже досрочно начали парламентский сезон.
В целом в городе становится свободнее. Максимальная загруженность дорог утром, по данным «Яндекс.Пробок», составила 7 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно. В 10 часов утра было 5 баллов, а сейчас уже 4.
Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:
- 9:10, внешняя сторона КАД, 11,3 км, от проспекта Энгельса до Комендантского проспекта. Пробка продержалась 2 часа.
- 9:18, Московское шоссе, 6,8 км, от 2-го Бадаевского проезда до АЗС "Газпромнефть". Пробка продержалась 2 часа 40 минут.
- 9:59, внешняя сторона КАД, 5,4 км, от Пулковского шоссе до поста ГИБДД. Пробка продержалась 1 час 30 минут.
- 9:07, Гражданский проспект, Кушелевская дорога, 4,8 км, от Северного проспекта до проспекта Маршала Блюхера. Пробка продержалась 30 минут.
- 8:47, проспект Стачек, Старо-Петергофский проспект, 4,3 км, от улицы Зенитчиков до Ново-Калинкина моста. Пробка продержалась 1 час 30 минут.