На Охте коллапс из-за крестного хода. Мост Александра Невского закрыли неожиданно

В центре Петербурга утром 12 сентября перекрыли движение транспорта в связи с крестным ходом в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру. В самом центре крупных пробок пока нет, а вот на Охте наблюдается транспортный коллапс.

В начале одиннадцатого перекрыли Невский проспект, часть Казанской улицы и набережной канала Грибоедова, а также ведущие к Невскому Гончарную и отрезок Полтавской. Из пересекающих Невский улиц, если судить по «Яндекс.Картам», встала только Садовая.

Кроме того, закрыта часть моста Александра Невского, ведущая в центр, – судя по отметкам в карте, ещё около половины десятого (отметим, что моста в списке КРТИ не было). В результате вся Охта встала, начиная от Среднеохтинского и проспекта Металллистов в северной части до Октябрьской набережной в южной.

Автомобилисты в «Яндекс.Разговорчиках» особенно активны именно на Охте и с обеих сторон моста Александра Невского.

Напомним, сегодняшние мероприятия посвящены Дню святого благоверного князя Александра Невского и дню Ништадтского мира. Ради того, чтобы поучаствовать в крестном ходе, депутаты Петербурга даже досрочно начали парламентский сезон.

В целом в городе становится свободнее. Максимальная загруженность дорог утром, по данным «Яндекс.Пробок», составила 7 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно. В 10 часов утра было 5 баллов, а сейчас уже 4.

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: