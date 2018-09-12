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12.09.2018 11:00
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Окна в доме и здоровье: три необычных факта

Правильно выбранная квартира в удачном районе положительно влияет на наше самочувствие – ничуть не меньше занятий спортом и правильного питания. И особая роль здесь отводится окнам. Визуальный простор, свет, вид, тепло - давайте рассмотрим важные для здоровья факторы, за которые отвечают окна.

Окна в доме и здоровье: три необычных факта

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Вид из окна для борьбы со стрессом

Вид из окна создает нам настроение, ведь мы наблюдаем его постоянно. Если из окна видна автомобильная трасса или вплотную стоящее здание, приятного мало. Другое дело, если каждый день  из окна своей квартиры  любоваться живописными природными ландшафтами. Пожалуй, больше всех повезло в этом отношении обитателям малоэтажных жилых домов, строящихся в Пушкинском районе Петербурга, недалеко от КВЦ Экспофорум. Эта территория приподнята на 50 метров над уровнем Балтийского моря, поэтому солнце здесь задерживается подольше. Именно на этой территории строится жилой комплекс «Образцовый квартал 4». Застройщик – компания «Терминал-Ресурс», постарался максимально использовать плюсы этой природной возвышенности. Здесь изначально продумано все, чтобы в квартирах было больше простора и света:  окна в пол, просторные лоджии площадью до 10 кв. метров и светлые мансарды, где на балконах запроектированы стеклянные крыши.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Больше света для энергии и настроения

Петербург известен не только как самый красивый, но и как самый хмурый город нашей страны. Количество пасмурных дней за год в Северной столице иногда достигает двухсот! Естественно, горожане всеми возможными способами стараются добавить света в свое жилище. Но никакие светильники и торшеры не заменят естественное освещение –  оно улучшает настроение, помогает сконцентрироваться, повышает продуктивность, а также помогает бороться с депрессией.  

Владельцы квартир с панорамными окнами обходятся без искусственного освещения на один час в сутки дольше, световой день в таких квартирах получается длиннее. А это, во-первых, хорошее самочувствие, а во-вторых  – экономия на электричестве.

Некоторые рачительные хозяева опасаются, что зимой комнаты с окнами в пол придется дополнительно обогревать, а летом включать кондиционер. Если для остекления использовать стандартные однокамерные стеклопакеты, то так и будет. Но современные окна лишены таких недостатков. Например, в «Образцовом квартале 4»,  устанавливают стеклопакеты, которые удерживают тепло в помещении зимой и сохраняют прохладу летом. Секрет – в стекле DoubleSilver с двойным серебряным нано-покрытием. Зимой оно, как зеркало, отражает тепло и не выпускает его на улицу, а в межсезонье не пропускает в помещение ультрафиолет. Более того, такое стекло отражает вредный длинноволновой ультрафиолет, пропуская в квартиру полезный дневной свет.

Еще один важный нюанс: квартиры в «Образцовом квартале 4» отапливают по технологии «теплый водяной пол». С помощью терморегуляторов жильцы смогут настраивать температуру в каждой комнате отдельно.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Простор и воздух – для бодрости

Чем больше свободного пространства, тем комфортнее мы себя чувствуем. Высокие потолки, например, увеличивают общий объем помещения и улучшают качество воздуха, ведь запас кислорода для каждого человека возрастает. В ЖК «Образцовый квартал 4» высота потолков на мансарде – от 2,6 до 4,2 м, поэтому в помещениях легко дышится, а к концу дня не мучает головная боль и усталость.

А если вы считаете, что при всех плюсах высокие окна в пол лишают помещение приватности и уюта, то владельцы квартир с панорамными окнами убедят вас в обратном. Панорамные окна привносят романтику в повседневные дела, делают интерьер оригинальным, добавляя простора и света. Здесь уютно мечтать, грустить, радоваться встрече с любимыми.

Можно устроить волшебный завтрак с видом на живописные природные панорамы или ужин при свечах в гостиной, из окон которой можно любоваться огнями Петербурга. В такой атмосфере даже банальное чаепитие превращается в нечто особенное. Ну а если хочется уединиться и создать свой маленький домашний мир, достаточно задернуть шторы и добавить мягкого света, включив лампу с абажуром.

Кстати, шикарный вид из окна не будут портить радиаторы под окнами: благодаря системе «теплый водяной пол» в квартирах «Образцового квартала 4» батареи отсутствуют. Значит, создать свой неповторимый дизайн с панорамными окнами будет еще проще.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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