Информацию о геноме россиян предложили приравнять к персональным данным

Приравнять данные о геноме россиян к персональным данным предложил Роспотребнадзор. Ведомство уже разработало соответствующий законопроект, сообщила глава федеральной службы Анна Попова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 12 сентября.

«Знания о моем геноме — это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему, кто сочтет возможным вытащить из моей клетки крови то, что он сегодня секвенирует», — заявила Попова, которую цитирует «Медуза».

По ее словам, раньше генетики не умели определять геном так же быстро и дешево, как сейчас. Поэтому власти должны взять под свой контроль бурное развитие технологий и вытекающие из него процессы.

Роспотребнадзор внесет поправки в Закон «О персональных данных» до конца года. Документ согласовали с российскими ведомствами.

Это заявление прозвучало на фоне критики самого Закона «О персональных данных». Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на днях заявил журналистам, что документ надо менять, так как он трактует понятие персональных данных слишком широко. Из-за этого закона, например, в аэропорту Шереметьево больше не хотят называть по фамилиям опаздывающих на рейс пассажиров.