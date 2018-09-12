В Петербурге ветер. Деревья атакуют автомобили

Сильный ветер в Петербурге, о котором синоптики предупреждали накануне, начал валить деревья.

О двух инцидентах утром 12 сентября сообщают очевидцы. В обоих случаях не повезло припаркованным автомобилям.

Большая ветка, обломившись, накрыла стоящее «Пежо» на проспекте Стачек, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

А во дворе дома 2 по Среднеохинскому проспекту дерево перекрыло проезд и повредило Kia Mohave. Любопытно, что по этому двору часто объезжают пробку. «А я-то думаю, что сегодня с утра двор пустой, объездунов нет? Вон оно что! Нужно оставить его там лежать!» – предлагает Евгений.

Городское управление МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждало, что в среду погода испортится: начнутся сильные дожди, порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду, а в прибрежных районах – до 23 метров в секунду.