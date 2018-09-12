Apple сегодня представит три новых смартфона

Компания Apple 12 сентября представит свои новинки. Любители «яблочных» продуктов смогут увидеть новые гаджеты в восемь вечера по московскому времени.

Анонс презентации размещен на официальном сайте производителя: посетителей призывают «собраться в круг». Информацию о новых моделях компания не раскрывает, хотя в прессу еще в августе просочились сведения о новых моделях iPhone.

Так, например, Bloomberg рассказал о трех новых «Айфонах». Новый флагман линейки наделят огромным экраном с диагональю 6,5 дюйма. Задняя часть смартфона будет выполнена из стекла, края — из нержавеющей стали.

Вторая модель — из бюджетных — заменит iPhone 8. Экран с диагональю 6,1 дюйма у этого восьмого iPhone будет жидкокристаллическим.

Третьим смартфоном станет знакомый потребителям iPhone X с новой начинкой. В частности, речь идет о «прокачанной» камере.

«Конечно, должны быть достаточно серьезные обновления для того, чтобы Apple продолжила конкурировать с тем, что сейчас происходит на рынке, с теми девайсами, которые представлены от конкурентов, – прокомментировал радиостанции Business FM грядущую презентацию видеоблогер Wylsacom Валентин Петухов. – Это будет, с одной стороны, легкий рестайл дизайна, устройства останутся в том же экстерьере, но получат достаточно серьезные апгрейды, такие, как внутренние возможности, — новый процессор и многое другое. И наверное, должны быть какие-то экстранововведения, как это обычно бывает у Apple в промежуточном поколении. Что-то должно быть под капотом, что будет привлекать пользователей».