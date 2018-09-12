Путин: Мы нашли Петрова и Боширова, подозреваемых по делу Скрипалей. Это гражданские лица

Президент России Владимир Путин заявил, что названные Британией предполагаемые исполнители покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь найдены. По словам главы государства, это гражданские лица.

Такое заявление президент сделал 12 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Мы знаем, кто это, мы их нашли. Это гражданские лица, ничего криминального там нет», – цитирует главу государства «Медуза».

Путин также выразил надежду, что скоро «они появятся» и сами все расскажут журналистам.

Ранее Великобритания заявила, что не намерена делиться с Россией информацией по делу об отравлении Скрипалей.