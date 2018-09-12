Путин: Мы нашли Петрова и Боширова, подозреваемых по делу Скрипалей. Это гражданские лица
Президент России Владимир Путин заявил, что названные Британией предполагаемые исполнители покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь найдены. По словам главы государства, это гражданские лица.
Такое заявление президент сделал 12 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
«Мы знаем, кто это, мы их нашли. Это гражданские лица, ничего криминального там нет», – цитирует главу государства «Медуза».
Путин также выразил надежду, что скоро «они появятся» и сами все расскажут журналистам.
Ранее Великобритания заявила, что не намерена делиться с Россией информацией по делу об отравлении Скрипалей.
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.