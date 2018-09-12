«Безо всяких условий». Путин предложил Японии до конца года заключить мирный договор

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить до конца года мирный договор между двумя странами. Об этом он заявил 12 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам главы государства, он принял предложение японского премьера изменить подход к переговорам. Путин напомнил, что страны 70 лет пытаются выйти на заключение мирного договора. Он напомнил о соответствующей декларации 1956 года. «Так вот 70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал – давайте поменяем подход. Давайте. Давайте заключим мирный договор, ну не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий. А потом на основе мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение всех проблем», — цитирует президента России РБК.

СССР и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Заключению договора мешают претензии на четыре острова на Курилах: Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.