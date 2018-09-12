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Общество
12.09.2018 09:45
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Госдеп опроверг причастность России к «акустическим атакам» на американских дипломатов на Кубе

США отказались подтвердить сведения телеканала NBC о том, что Россия причастна к «акустическим атакам» на американских дипломатов в Китае. Об этом заявила представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, пишет 12 сентября Meduza.

Хезер Науэрт рассказала, что Вашингтон все еще расследует причину, по которой на Кубе резко ухудшилось состояние здоровья американских дипломатов. «На данный момент неизвестны ни причина, ни человек или группа людей, на которых предположительно лежит ответственность», — сказала Науэрт на брифинге для журналистов.

Дипломат попросила СМИ крайне осторожно подходить к заявлениям анонимных должностных лиц. «Мы не приписывали никакой вины, и мы продолжаем расследование. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли», — сказала Науэрт.

11 сентября телеканал NBC сообщил, что американская разведка якобы подозревает Россию в организации «акустических атак», совершенных в 2016 и 2018 годах. Однако собранных доказательств не хватает для того, чтобы официально обвинить Москву в нападениях.

Ранее власти США заявляли, что с конца 2016 года 26 американских дипломатов пострадали при необъяснимых атаках в своих домах и гостиничных номерах в Гаване. Они получили травмы головного мозга, а также сообщили о проблемах со слухом и потере когнитивных способностей.

Странные звуки, которые слышали дипломаты в момент нападения, привели спецслужбы к выводу, что против них было использовано звуковое оружие. Позже специалисты ФБР выяснили, что звуковые волны сами по себе не могли причинить такой вред. В 2018 году аналогичные симптомы выявили у американского дипломата, работающего в китайском Гуанчжоу.

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