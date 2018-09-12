На Крестовском пройдет литературный благотворительный забег «Айда, Пушкин»

В Приморском парке Победы на Крестовском острове 15 сентября пройдет второй благотворительный костюмированный забег «Айда, Пушкин». Организатор – фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь детям и взрослым с онкологическими заболеваниями. Цель забега – собрать средства на лечение подопечных фонда.

Участникам предлагается преодолеть две дистанции на выбор: 3 и 5 км. Отдельные старты будут для детей (от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет) – они смогут пробежать 1 км.

«Это уже второе литературно-спортивное мероприятие фонда. Символом прошлогоднего благотворительного забега стал Александр Сергеевич Пушкин. Отсюда и наши слоганы: «Айда, Пушкин!» и «Будь как Саша», – говорят организаторы.

В прошлом году на старт вышли более 600 человек. В пользу фонда было собрано 422 710 рублей. Эти средства были направлены на дорогостоящее лечение троих детей.

«Наш забег – это не только спортивное мероприятие, но и настоящий семейный костюмированный праздник. Мы приглашаем людей в образах русских писателей, их современников и героев произведений. Николай Гоголь, Лев Толстой, команда представителей Серебряного века – будем рады видеть всех! Главное, чтобы костюмы и грим были узнаваемыми. Можно и не наряжаться: спортивные костюмы только приветствуются, но тогда вы не сможете участвовать в конкурсе. В прошлом году за приз от фонда сражались несколько Александров Сергеевичей, Царевна-Лебедь, белочка из «Сказки о царе Салтане», а также женщина с книгой, представлявшаяся Ариной Родионовной. Был и Дантес с пистолетом, но его мы не награждали», – рассказали в фонде, добавив, что в этом году уже заявила о своём участии команда молодых поэтов «Всем поэзии» от Международного фестиваля «Всемирный день поэзии».

Участников забега ждет не только спортивно-концертная программа. Будут работать пункты проката костюмов, желающие смогут воспользоваться услугами аквагримеров, будет организована детская зона, фотозона и многое другое. Кроме того, участники праздника смогут подробнее ознакомиться с деятельностью фонда AdVita.

Все подробности о забеге и то том, как в нем принять участие, можно узнать на сайте мероприятия – zabeg.advita.ru. Если вы по каким-то причинам не можете участвовать в акции, но желаете ее поддержать, это также можно сделать по указанной ссылке.