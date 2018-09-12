Путин: Базовые принципы торговли становятся заложниками сиюминутных политических раскладов

В мире «непомерно растут» различные барьеры, которые мешают свободной торговле, заявил 12 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин.

«Базовые принципы торговли, конкуренции, экономическая взаимовыгодность девальвируются и, к сожалению, разрушаются, становятся заложниками идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов», — цитирует главу государства РБК.

Увеличение барьеров — это «серьезный вызов для всей глобальной экономики, особенно для динамичного развития Азиатско-Тихоокеанского региона, для его лидерства», добавил Путин. Для развития региона и высоких темпов роста нужно «сохранить дух экономической свободы, быть пространством деловой инициативы, без санкций, запретов, политической предвзятости», уверен президент.

Президент Китая Си Цзиньпин, также присутствовавший на пленарном заседании, заявил, что в мире происходят «глубокие и сложные изменения», проводится «политика силы», все заметнее односторонние подходы. «Протекционизм поднимает голову», — сказал Си Цзиньпин.

Сейчас Китай находится в споре с США по поводу торговых пошлин. Вашингтон требует сокращения торгового дефицита между странами и обещает ввести пошлины на китайские товары на сумму более $200 млрд. Пекин отвечает зеркальными мерами.