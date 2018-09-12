Украина перебрасывает войска к Азовскому морю, заявляя об «агрессии» России

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) принял решение усилить группировку войск на Азовском направлении. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко на своей странице в Facebook 12 сентября.

«В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, усилена группировка Вооруженных сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении», — написал он.

Командующий уточнил, что это сделано для «обеспечения полного контроля ситуации в регионе», а также для «поддержки действий корабельной группировки» и «обеспечения надежной обороны морского побережья». «Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации», — добавил Попко.

Ранее о наращивании военного присутствия в Азовском море сообщал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. До этого с предложением усилить военное присутствие в Азовском море выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, объясняя данные меры «экспансией» Роccии.