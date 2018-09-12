Стоимость появления трамвая от «Улицы Дыбенко» до Кудрово готовы обосновать две компании

Разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО) трамвайной линии от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово с заездом в квартал «Новый Оккервиль» вызвались две компании. Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области 11 сентября завершила сбор заявок в открытом конкурсе и вскрыла конверты участников.

Выполнить предложенную работу готовы АО «Институт «Стройпроект» за 10 925 000 рублей и ООО «Пи-Эм-Эй» за 11 450 000 рублей.

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», основными акционерами АО «Институт «Стройпроект» являются Андрей Журбин и Александр Злотников. Основным владельцем ООО «Пи-Эм-Эй» значится его генеральный директор Андрей Филимонов.

Как писала «Фонтанка», трамвай предполагается запустить к 2023 году. Проект уже сейчас стал объектом многочисленных споров. К 2024 году в Кудрово должна появиться станция метро, которая свяжет его с той же «Улицей Дыбенко». Это означает, что проект является дублирующим, и многие считают, будто он лишен смысла. В самой дирекции в связи с этим обращают внимание на удаленность будущей станции метро от жилых кварталов и на то, что трамвайная линия не только позволит людям быстрее добираться от своих домов до метро, но и предоставит им возможность выбора средства передвижения.

Позитивно отзываются о проекте пока только девелоперы – любой новый вид общественного транспорта на активно застраивающейся территории сказывается на стоимости недвижимости.