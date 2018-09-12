Сорок человек прервали обед в ресторане возле Мариинского театра из-за порыва неизвестного взорвать заведение

После звонка мужчины в ресторан на проспекте Римского-Корсакова днем 11 сентября посетителям пришлось оторваться от тарелок. Неизвестный звонил от автомойки в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», менеджер ресторана Romeos' bar & kitchen позвонила в полицию в час дня во вторник, 11 сентября. Она передала слова мужчины, который ранее по телефону рассказал девушке, что хочет взорвать заведение. Оперативники выяснили: звонил неизвестный от автомойки на Торфяной дороге.

Из ресторана на проспекте Римского-Корсакова, 43, эвакуировали 40 человек. Ничего опасного взрывотехники не нашли.