«Коммерсантъ» узнал главную версию появления отверстия в «Союзе». Подозревают американцев

Американских астронавтов подозревают в намеренном повреждении российского космического корабля «Союз МС-09», чтобы быстрее доставить на Землю заболевшего коллегу. Данную версию специальная комиссия «Роскосмоса» считает приоритетной, пишет 12 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, участвовавший в расследовании.

По данным издания, комиссия установила, что отверстие появилось уже в космосе после стыковки с Международной космической станцией (МКС). Специалисты полагают, что отверстие удалось сделать не сразу. Об этом свидетельствуют точки вокруг, которые появились после секундного касания сверла. Участники расследования, пишет газета, полагают, что это произошло из-за работы в безвоздушном пространстве, где на дрель не оказывалось давление.

Специалисты изучили документацию, присланные российскими космонавтами фотографии, а также опросили сотрудников РКК «Энергия». Источник «Коммерсанта» также добавил, что «Союз» пристыкован у модуля «Рассвет» — у шлюза с американской частью станции. Доступ на корабль возможен только с разрешения командира, поэтому не исключается несанкционированное проникновение внутрь.

В NASA официально не объявляли о проблемах со здоровьем у астронавтов, но собеседники издания указали, что это является врачебной тайной. «Роскосмос» обратился в NASA с просьбой предоставить копии записей с видеорегистратора, а также все медицинские показания астронавтов.

Сообщения о медленном падении давления на МКС появились 30 августа. Причиной ЧП стало отверствие в корпусе корабля «Союз МС», загерметизированное с помощью эпоксидной смолы.