Не пугайте байкера Ерёму. Стрелять при полицейских бизнесмена Ермолаева вынудил испуг

Стрельба в присутствии полиции утянула дело петербургского предпринимателя Виталия Ермолаева обратно в Приморский суд. Коммерсант, известный в мотоциклетных кругах как байкер Ерёма, ждёт прощения под арестом.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат бизнесмена Станислав Синицын, 11 сентября судья Невского суда Станислав Гулевич вынес постановление о направлении дела в Приморский районный суд. К его компетенции относится Ольховая улица, где, по версии следствия, Виталий Ермолаев 13 июля увидел полицейский автомобиль и начал убегать, выстрелив в воздух из пистолета «Парабеллум».

Уголовное дело о насилии над полицией до суда дошло, отягчённое экономической статьёй за долги по зарплате. Сотрудники компании «Омега», построившей под Петербургом исчезнувший газопровод, недополучили 3,2 млн рублей. Гендиректором компании являлся Ермолаев. Вину по обоим эпизодам он не отрицает.

По словам адвоката, предприниматель уже расплатился с работниками, принёс извинения полицейским и надеется на прощение. Бегство и выстрел в воздух он назвал поступком, на который толкнул испуг, а «Парабеллум» – случайной находкой знакомого Шрайнера, который обратился к нему за консультацией.

Раскаяние и закрытые задолженности на меру пресечения не повлияли. Ермолаева оставили под арестом до 5 февраля.