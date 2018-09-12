Итальянская монахиня чуть не разбилась на машине из-за чёрной кошки

Жительница итальянской провинции Риети устроила аварию на одной из улочек, чтобы избежать встречи с черной кошкой. Об этом 11 сентября написало издание «Италия по-русски».

По словам очевидцев, женщина оказалась монахиней. Она спокойно ехала на своем Renault Clio, когда перед машиной внезапно материализовалась черная кошка. Монахиня вывернула руль, после чего авто сперва вписалось в припаркованную машину, а затем в ворота дома. В итоге машина загорелась. Местные жители помогли женщине выбраться из транспорта и оказали первую помощь.

Полицейским монахиня призналась, что очень суеверна и хотела избежать встречи с «приносящим несчастье» животным. Скорее всего женщине теперь придется объясниться с настоятелем монастыря, так как католицизм не одобряет суеверия. Данные фольклорные элементы считает «греховными» и РПЦ. Патриарх Кирилл не раз высказывался по поводу «черных кошек» и других примет, в которые не подобает верить православным людям.