Спецпосланник США Волкер собрался в Киев

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в твиттере заявил, что планирует посетить Киев, он намерен посетить столицу страны на текущей неделе.

Он также добавил, что планирует провести встречи на тему достижения мира на Украине.

I’m heading to Kyiv this week for meetings on how to bring #Peace4Ukraine and to speak at the @YES_Ukraine Annual Meeting – #YESUkraine2018.



You can watch my Saturday remarks on Saturday at: https://t.co/fPppwuuH5z https://t.co/TUo6celZUz