Генсек ООН Гутерреш призвал не допустить гуманитарной катастрофы в сирийской провинции Идлиб

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что гуманитарной катастрофы в Идлибе необходимо избежать. Об этом 11 сентября сообщают РИА Новости.

Напомним, во вторник наземное наступление на остатки банд «Исламского государства» (организация запрещена и признана экстремистской на территории РФ) на северо-востоке Сирии начали союзные США «Сирийские демократические силы». Основные операции пройдут в Хаджине и части провинции Дейр-эз-Зор к востоку от Евфрата.

На прошлой неделе на северо-западе Сирии бомбардировку устроили российские ВКС. Идлиб – последняя сирийская провинция, которая остается под контролем вооруженной оппозиции. Ранее в СМИ сообщали, что правительственные войска готовят наступление на боевиков. Россия предупреждала, что в Идлибе может произойти провокация с участием химического оружия, чтобы спровоцировать авиаудары США по Сирии. Позже российские военные заявили, что ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами по сирийской провинции Дейр эз-Зор.