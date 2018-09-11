Суды Петербурга рассмотрели больше 250 дел митингующих. Процент оправданий 0,3

Районные суды Петербурга второй день продолжают рассматривать административные дела задержанных за митинг против пенсионной реформы. Оправдательное решение вынесли один раз.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, к вечеру 11 сентября полиция передала материалы на 301 задержанного. Их распределили по пятнадцати районным судам, 258 дел рассмотрели. Под арест отправили 70 человек, ещё 158 наказаны штрафами от пяти до двадцати тысяч рублей. Одиннадцать получили постановление об обязательных работах. Минимальный срок 20 часов, максимальный – 60.

Меньше всего нагружены Ленинский и Петроградский суды. Первый накануне вернул оба поступивших материала полиции, второй рассмотрел семь дел и определил всех в спецприёмник. В противовес ему Красногвардейский суд, которому достались 34 задержанных, отпустил каждого со штрафом.

Наибольшая нагрузка пришлась на Приморский суд – через него прошло 58 человек. В первый день массовых процессов там отличились полицейские, съевшие предназначенные задержанным продукты, и судья. Лариса Васильева, по словам общественной защитницы Варвары Михайловой, рекомендовала доставленным сократить число ходатайств ради смягчения судьбу. Она же приняла единственное, на данный момент оправдательное решение.

Счастливчиком оказался юноша, доставленный с площади Ленина. Фотоподтверждение его задержания противоречили указанному в протоколе времени и месту, уточнила Михайлова. Чем именно руководствовалась судья, общественница не уточнила – её удалили из зала. На Савушкина назначили также самый непродолжительный арест. Одного из участников протеста осудили на один день в спецприёмнике.

Суды продолжают рассматривать материалы. Большинство из них по части 6.1 статья 20.2 КоАП, которая помимо штрафа и обязательных работ предполагает арест до 15 суток. Члены общественной комиссии проверили спецприёмник на Захарьевской, 6, который после массовых задержаний митинга в День России не справился с наплывом задержанных. Как рассказала «Фонтанке» Екатерина Косаревская, к шести вечера вторника после медосмотра и других стандартных процедур там оформили 61 человека. Спецприёмник рассчитан на 160 мест с возможностью расширения до 202.

Акция против повышения пенсионного возраста, заявленная сторонниками Алексея Навального, прошла в Петербурге 9 сентября. Изначально согласованное мероприятие получило статус несанкционированного из-за ремонтных работ 100-летней трубы. В результате больше 600 человек доставили в отделы полиции, 80 из них оказались несовершеннолетними.