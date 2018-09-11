Ведущий ток-шоу на НТВ выгнал из студии украинского эксперта и посетовал, что не может его избить

Ведущий Андрей Норкин в эфире своего ток-шоу «Место встречи» на НТВ попросил покинуть студию украинского эксперта, а затем с применением мата пожалел, что не может его избить перед камерами.

Фрагмент выпуска опубликован на YouTube 11 сентября. «Вы можете помолчать? У вас недержание, что ли?» — обратился ведущий к гостю студии. Когда его начали защищать другие участники дискуссии, Норкин потребовал выключить гостю микрофон. Когда эксперт, несмотря на запрет, продолжил говорить, Норкин попросил его покинуть студию.

Уходя, украинец процитировал Александра Пушкина словами «Россия вспрянет ото сна». Норкин же произнес ему в спину: «Клоун». Судя по всему, ведущий был не на шутку разозлен, так как позволил себе выматериться перед камерой. Он с сожалением отметил, что не может «дать ему *» [сильно побить], потому что гость старше него.

Политические шоу на российских каналах нередко сопровождаются скандалами. Тот же Норкин в 2016 году вытолкал из студии украинского политолога Сергея Запорожского. Тогда ведущий обозвал гостя «бараном». А ведущий шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин нелицеприятно отозвался об игре сборной России, за что получил взыскание.