Власти Латвии поддержали покупку у США вертолетов Black Hawk, снимаемых с вооружения за океаном

Правительство Латвии поддержало приобретение четырех вертолетов Black Hawk у США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны страны.

По данным агентства, договор между США и Латвией включает в себя обучение персонала и покупку запасных частей для вертолетов.

Как отмечается, стоимость сделки оценивается в €175 млн. При этом первые вертолеты Латвия должна получить в 2021 году.

Многоцелевой вертолёт конструкторского бюро Игоря Сикорского Black Hawk стоит на вооружении армии США с 1977 года. Пентагон принял решение отказаться от использования этих устаревших машин.