Зоозащитники выпустили в Ладогу нерпенка Владимира. За три месяца он поправился почти на 12 килограммов

Нерпёнок Владимир, находившийся на попечении у Петербургского фонда друзей балтийской нерпы наконец-то научился как следует охотиться и отправился во взрослую жизнь на Ладожском озере.

Здорового и крепкого кольчатого тюленя Вовчика специалисты фонда выпустили в родную среду обитания 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

На опубликованной видеозаписи Владимир изо всех сил пытается выскользнуть из рук специалиста, пока тот несет его до озера. Однако, почувствовав волны Ладоги, нерпенок поспешил нырнуть в воду и был таков.

Вовчик попал в руки специалистов Фонда друзей балтийской нерпы в начале июня. Имя ему присвоили в честь Владимирской бухты, рядом с которой нашли детеныша. Весил он на тот момент всего лишь 4,5 килограмма, был сильно истощен и не выжил бы один. Перед отправкой в свободное плавание нерпенок проходил интенсивный курс обучения по ловле рыбы и как следует отъедался. Благодаря людской заботе Вовчик превратился в 16-килограммового хищника, рассказали в «Водоканале».