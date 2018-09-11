Мотоциклистка в Понтонном влетела под автобус и погибла. ДТП попало на видео

Смертельное ДТП случилось вечером 11 сентября в посёлке Понтонный (Колпинский район Санкт-Петербурга).

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 18:30 на перекрёстке Петрозаводского и Лагерного шоссе 39-летняя женщина на мотоцикле «Кавасаки», по предварительной информации, не справилась с управлением, упала на проезжую часть и попала под автобус маршрута №328. Она скончалась на месте.

«Автобус с главной дороги в поворот входил, и два байкера влетели в него», – рассказывает Алексей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Девушка уже лёжа влетела под автобус», – пишет Екатерина. «Домкратом поднимали заднее колесо, чтобы её вытащить, – добавляет Елена. – Парень сам вытаскивал девушку. К сожалению, она погибла. Скорая приехала быстро».

Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор очевидца.

По факту ДТП проводится проверка.

Это не первое ДТП с двухколёсным транспортным средством за день. Почти одновременно на Каменоостровском проспекте мотоциклист сбил пешехода, а в Кудрово велосипедистка попала под легковушку.