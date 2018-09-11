«Фонтанка» за 60 секунд — 11 сентября
Спикер Петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров объяснил, почему 9 сентября задержали так много детишек. Во всем виноваты бессовестные люди.
А пока спикер вещал, петербургские суды успели разобрать с десяток дел задержанных на митинге против пенсионной реформы. Штрафы падали стремительной Фемидой.
В Смольном верстают бюджет, но концы с концами не сходятся. А вдруг их отрезали или откусили?
Дети в петербургских школах будут питаться по карточкам. Зато будет известно, кто что ел.
Директор по контенту «Триколора» хотел взять 4 млн рублей за включение некоего таинственного контента в сеть цифрового телевидения. Но владелец контента предпочел сдать мздоимца полиции.
Еще одна история успеха. Частная компания сумела прорваться в поставщики калоприемников медучреждениям — и продать свои изделия в полтора раза дороже рынка. Премьер Медведев помог.
Знаете, что общего у Жданова и Полтавченко? И тот, и другой строили новые станции метро! Правда, не очень понятно, почему тогда станция метро «Автово» получилась, а сейчас траволатор не едет...
«Послание к человеку» не обошлось без Сильвио Берлускони. Это просто кино.
В Петербурге будет штормить. Берегитесь.