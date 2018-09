В Колумбии поймали «человека-паука» из Петербурга. Его сняли с крыши 12-этажного здания банка

Руфера из Петербурга Павла Гогулана, которого зарубежные СМИ называют «русский человек-паук», задержали в колумбийском Медельине. Очередная покорённая им высотка оказалась штаб-квартирой банка.

Как 11 сентября сообщают местные СМИ, чудеса ловкости 25-летний молодой человек демонстрировал в понедельник днём. Без страховки за несколько минут он взобрался на 54-метровое здание, на последнем, 12-м, этаже которого располагается колумбийский банк Bancolombia. На крыше экстремала встретили сотрудники охраны и полиция. Отмечается, что предыдущую попытку взять высоту граждане России предприняли за неделю до этого.

Сам Павел Гогулан на своей странице «ВКонтакте» уточняет, что на его задержание были брошены силы десяти полицейских и восеми охранников.

«Как выяснилось позже, я залез на одно из самых охраняемых зданий Колумбии средь бела дня. Ну что могу сказать, охраняйте лучше», – советует он. По словам Гогулана, крышу высотки ему пришлось сменить сначала на отдел полиции, потом на зал суда.

«Сказали, повезут в иммиграционку, но в 20.00 за мной пришел какой дядька и сказал: fuck off from my county. Ну ОК, подумал я, забрал камеру и свалил», – рассказал руфер.

В своей группе в «ВКонтакте» Гогулан рассказывает, что находится в Колумбии месяц, продолжает покорять небоскреб за небоскребом, и день в «обезьяннике» после очередной победы для него привычен. Проникать на особо защищённые объекты руферу также не в новинку. В Петербурге, среди прочего, он отметился на крыше полпредства и на отправлявшейся на ремонт «Авроре». Высоту до 22 этажей экстремал называет тренировочной.