На конкурс президентских грантов принято рекордное число заявок от НКО

Завершился прием заявок на участие во втором в 2018 году конкурсе президентских грантов для некоммерческих организаций. На конкурс подано 9843 проекта – это новый рекорд в системе грантовой поддержки некоммерческих организаций за всю ее историю начиная с 2006 года, сообщает Фонд президентских грантов 11 сентября.

В прошлом году на первый конкурс поступило 6623 проекта, на второй – 9543. На первый конкурс 2018 года было представлено 9175 проектов. Таким образом, суммарно на конкурсы этого года подано 19 018 проектов против 16 166 в прошлом году.

Самыми активными, не считая Москву и Санкт-Петербург, стали некоммерческие организации Волгоградской области – они подали 440 проектов. На втором месте – Республика Башкортостан с 320 проектами, на третьем – Республика Татарстан, из которой на конкурс заявлено 312 проектных инициатив.

Самое популярное грантовое направление – «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по нему представлено 17% проектов. 14% заявок подано по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», еще 13% – по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Итоги конкурса будут подведены до 1 ноября 2018 года.