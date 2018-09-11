Тhe Telegraph: Маневры «Восток-2018» станут триумфом для Путина

Российские учения «Восток-2018» станут триумфом для президента России Владимира Путина, уделяющего особое внимание военной сфере страны. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«Это («Восток-2018» — RNS) станет триумфальным моментом для Владимира Путина, который сделал модернизацию вооруженных сил одним из главных приоритетов после постсоветсткого застоя и выдвинул на первый план фантастически описываемое новое ядерное оружие в своем обращении к стране в марте», – говорится в публикации.

При этом маневры, по мнению The Telegraph, являются не только демонстрацией боевой мощи России, но и развитием отношений с Китаем, чьи военные также участвуют в учениях.

Владимир Путин уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. В скором времени российский лидер планирует посетить сами учения.

Помимо этого маневры «Восток-2018» рассматриваются британскими журналистами как предупреждение Вашингтону не продолжать усугублять отношения с Россией и перестать провоцировать Москву в военном отношении. Издание отмечает, что «в свете последовательных волн американских санкций против России и торговой войны Дональда Трампа с Китаем США в настоящее время являются главным политическим противником обеих стран».

Учения «Восток-2018» стартовали на Дальнем Востоке 11 сентября. В маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих, до 36 тыс. единиц наземной техники и более 1 тыс. единиц воздушной техники. Помимо этого в учениях задействуют до 80 кораблей и судов. Маневры завершатся 17 сентября.