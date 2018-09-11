«Дуэль была демонстрацией для тебя самого, что твоя собственная жизнь стоит ниже твоей собственной чести»

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль политика Алексея Навального в ответ на заявления ФБК о коррупции в ведомстве.

из личного архива Алексея Вострикова

«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические измышления, в офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», – сказал Золотов в специальном видеообращении.

После того, как дуэль «получила согласование» в Кремле, «Фонтанка» решила проверить, как этот ритуал выглядел на самом деле «испокон веков». Специалист по русским дуэлям первой половины XIX века (периода, когда в российской истории фиксируется максимальное количество «поединков чести». – Прим. ред.), филолог, историк, библиотекарь, автор исследования «Книга о русской дуэли» Алексей Востриков напомнил, что любая дуэль заканчивается примирением.

- Может ли офицер вызвать на дуэль не офицера? Допустим, генерал армии вызвать того, кто вообще не служил?

– Насколько мне известно, это никогда не мешало. Того же Александра Пушкина вызывали на дуэль офицеры, в том числе те, кто состоял на службе. Но генерал, который вызывает на дуэль, – это, конечно, сильно. Очень высокий ранг.

- Раньше дуэль не могла быть анонсирована публично?

– Конечно, нет. Просто потому, что любой, кто оказывался в курсе подготовки дуэли, должен был принять меры для её недопущения. Вызов на дуэль обычно проходил скромно. «Сударь, вы негодяй. Назовите свой адрес, мои секунданты приедут договориться об условиях». И это всё. Никто не рассказывал, почему негодяй, в каких обстоятельствах человек «стал негодяем». На дуэль вызывали так, чтобы об этом знали 4 человека.

- Были какие-то экзотичные способы информирования оппонента?

– Всё зависело от степени серьезности, с которой участники относились к дуэли, и заранее предполагаемого исхода поединка. Был анекдотический случай, когда на дуэль вызывали через газету. Но там не фигурировало само слово "дуэль". Там было написано не буквально, а иносказательно: «Встреча, о которой мы говорили, может состояться тогда-то». Это была международная дуэль между Иваном Петровичем Липранди, который был тогда гвардии поручиком русской армии, и капитаном шведской армии. Дело было во время перемирия в Русско-Шведской войне 1808 – 1809 года. Была публичная ссора. Во избежание дуэли соперников разослали по разным местам, но они списались через газету и встретились. И наш офицер шведского немного поколол, но не насмерть. Швед был опытным бретёром и скандалистом, а наш тогда был мало кому известным пацаном. Но после успеха его бретёрская слава разошлась очень интенсивно.

- То есть дуэль можно использовать в рекламных целях? Для себя или для оппонента?

– Да. Дуэли в рекламных целях случались, но это было неприлично. Дуэль – это все же не столько способ разборки, сколько механизм для дворян урегулировать вопросы задетой чести. Вызов на дуэль в первую очередь означал признание своего соперника достойным, благородным человеком, с которым тебе не зазорно выйти на поединок. Этот вызов в первую очередь демонстрировал уважение и равенство. Но чем меньше в этом жесте было имитации и чем больше физического действия, тем более сильным он считался. То есть пощёчина или удар перчаткой воспринимались гораздо более серьезно, чем удар кулаком. На удар кулаком нужно было просто отвечать кулаком. То есть угрозы физического насилия считались недостойными.

Дуэль воспринималась как некий суд божий. Пистолеты тех времен не давали хорошей прицельной точности даже на тех 10 – 12 шагах, на которых обычно стрелялись. На самом деле человек смывал оскорбление не чужой кровью, а своей. Дуэль была демонстрацией для тебя самого, что твоя собственная жизнь стоит ниже твоей собственной чести.

- Кто считается победителем на дуэли?

– Дуэль регулировалась в первую очередь общественным мнением. Победителя в дуэли нет. Суть дуэли в том, что после неё соперники примиряются. Они обмениваются выстрелами, могут драться до смерти, что за пределами всех правил вышестоящего начальства, но даже перед смертью один другого прощает. Примирение в конце – обязательно. Пушкин простил Дантеса.

- Как часто дуэли проходили с нарушением правил? Условный «панцирь» условного «Дантеса» был нормой?

– Если в тебя попадёт пуля и к тебе кинутся секунданты, чтобы оказать тебе медицинскую помощь, а у тебя обнаружится кольчуга, то восстановить свою честь ты уже не сможешь ничем. Это абсолютный позор. С таким человеком драться нельзя, его вызывать нельзя. Это неблагородный человек. После этого только в монастырь или стреляться. "Кольчуга Дантеса" – это абсолютная выдумка. Конечно, можно порассуждать насчёт подкладывания пули у Лермонтова. Но там был Кавказ, а на Кавказе всё возможно.

- Как часто отказывались от вызова? Как потом относились к этому человеку?

– Конечно, такие случаи были. Были такие объяснения, вроде «я на дуэлях не стреляюсь, я человек совсем другой, мирный семейный, в обществе не появляюсь». Но если тебя формально вызвали, тем более публично, отказаться и сказать «нет, не буду» для дворянина было маловероятно.

- Были случаи, когда на дуэль звали не из-за личной чести, а из-за чести своих коллег, предприятия и так далее?

– Да из-за чего угодно вызывали на дуэль. Вплоть до того, что «вы о русских совершенно неприлично отзываетесь». Не за себя вызывали на дуэль обычно во время каких-либо патриотических угаров. Та же самая дуэль Липранди со шведом произошла после того, как две компании не поделили дорогу. Шли наши, навстречу шведы. Узкий тротуар, никто не поделил дорогу. Формальный повод – толчок плечом. Но все понимали, что это солдаты двух армий, которые только что воевали. А из непатриотического угара... часто стрелялись из-за актрис. За веру, царя и отечество вызывали тоже, да.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»

P.S. Ответа Виктору Золотову от вызванного на дуэль Алексея Навального на момент публикации не последовало, так как Навальный почти до конца сентября будет сидеть в спецприемнике. Однако Золотову ответили Михаил Ходорковский и Рамзан Кадыров. А глава Федерации бокса России Умар Кремлев выразил готовность организовать поединок, если «дуэлянты» согласятся продолжить публичное выяснение своих отношений на ринге.

Н.Н.