В столице США объявлен режим ЧС из-за "Флоренс"

Власти Вашингтона ввели 11 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с приближением урагана "Флоренс", бушующего в Атлантическом океане. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Мюриэл Боузер, о чём сообщила в Twitter.

"Сегодня утром я подписала распоряжение мэра, которое вводит режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана "Флоренс", – написала она.

This morning, I signed a Mayor’s Order declaring a state of emergency ahead of Hurricane Florence.



Join us now as we provide updates on the District’s preparations ➡️ https://t.co/dKMepiDVsk pic.twitter.com/58Ug5iFale