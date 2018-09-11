Solaris не самая угоняемая машина. Названы любимый месяц угонщиков и любимые модели

С января по июнь 2018 года в России, по данным МВД, были зарегистрированы 9932 кражи автомобилей (статья 158 УК РФ) и 10 689 случаев завладения машиной без цели хищения (статья 166 УК РФ). Для сравнения: за весь 2017 год в стране украли 21 843 автомобиля и еще 20 834 «взяли покататься». В 2016 году число угонов и краж без цели хищения достигло, соответственно, 25 886 и 22 437, а в 2015-м — 32 106 и 27 833. Об этом 11 сентября пишет Autonews. Ранее «Фонтанка» сообщала, что зафиксированный спад угонов эксперты объясняют чемпионатом мира по футболу, точнее введённым из-за него особым режимом безопасности.

Чаще всего автомобили угоняют в октябре, летом число угонов, наоборот, идёт на спад. Чаще всего добычей угонщиков становятся автомобили, оставленные на улицах и не оборудованные охранными комплексами. Самые распространенные места кражи – ночью неохраняемые стоянки, а днём парковки около торговых центров. Хранить машины лучше в гаражах, оборудованных сигнализацией и сложными замками, признают в полиции. Что касается охранных систем, их эффективность зачастую зависит не от их стоимости, а от индивидуального подхода при установке.

Эксперты издания составили рейтинг самых популярных у угонщиков моделей, посчитав количество угонов каждой модели на тысячу единиц. Этот рейтинг показывает неоднозначность мнения о том, что наиболее продаваемые машины угоняют чаще. Например, популярный в России седан Hyundai Solaris с рейтингом 2,2 находится на 28-м месте, а KIA Rio — на 55-м (1,6). Лидером же оказался спорткар Nissan GT-R. Его рейтинг 9,9 означает, что в среднем 10 этих машин из тысячи обязательно угоняют. На втором месте – китайский седан Brilliance H530: из тысячи пропадают 7,7 машины. На третьем месте – ГАЗ-М21 «Волга». Их угоняют, чтобы потом продать коллекционерам или на запчасти. Далее список выглядит так:

четвёртое место – седан бизнес-класса Lexus ES (4,6),

пятое – BMW M5 (3,9),

шестое – внедорожник Lexus LX (3,9),

седьмое – Land Rover Range Rover (3,6),

восьмое – Mazda CX-5 (3,4),

девятое – Lexus NX (3,4),

десятое – Porsche Panamera (3,3).

Самым популярным SUV среднего ценового сегмента у угонщиков, по оценкам специалистов, считается Mazda CX-5, KIA Sportage и Mitsubishi ASX также в зоне риска.

Самым распространённым способом хищения считается взлом замков дверей и замка зажигания с помощью механических приспособлений – так называемых проворотов. Часто, чтобы попасть в салон, угонщики просто разбивают стекло, а чтобы завести мотор, используют проворот, отмечают в полиции. Радиоэлектронные средства угонщиков можно разделить на три функциональные группы: для проникновения в салон, для запуска двигателя и для блокирования охранных систем. Впрочем, преступники могут обойтись и без этого, а просто, например, украсть ключи при осмотре выставленной на продажу машины.