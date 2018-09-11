В Петербурге задержан менеджер «Триколора». Ему вменяют коммерческий подкуп на 4 млн рублей

Оперативники экономической полиции Петербурга задержали заместителя директора по контенту «Триколора» Владимира Бронникова. Его доставили в следственный комитет Петербурга, где возбуждается уголовное дело по коммерческому подкупу. «Фонтанка» узнала, что, по версии следствия, топ-менеджер брал 4 миллиона рублей.

По информации «Фонтанки», около 17 часов 11 сентября оперативники «строительного» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции доставили в кабинеты Второго управления Следственного комитета Петербурга на набережной реки Мойки заместителя директора по контенту Владимира Бронникова.

Петербуржцу Владимиру Бронниковау 47 лет. В начале девяностых он окончил Санкт-Петербургский государственный элетротехнический университет. В Национальной спутниковой компании, брендом которой является «Триколор», работает с весны 2011 года, с октября 2014 года – заместителем директора по контенту.

По данным «Фонтанки», Бронников был задержан около 16 часов при попытке получить 4 миллиона рублей. По мнению собеседника «Фонтанки» в ГУ МВД, «просил эту сумму за включение заявителя в сеть «Триколора».

«Триколор» — бренд НАО «Национальная спутниковая компания, крупнейшего оператора цифрового телевидения России. Абонентская база компании превышает 12,2 млн домохозяйств. В 2017 году она заняла пятую строчку в рейтинге крупнейших мировых операторов платного телевидения. В декабре 2014 года губернатор Георгий Полтавченко и председатель совета директоров НСК Андрей Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве – компания была перерегистрирована в Северную столицу и встала на налоговый учёт в Санкт-Петербурге, а правительство города предоставило ей налоговые льготы. В мае 2017 года «Триколор» переехал в новый собственный офис на Московском проспекте, рядом со станцией метро «Электросила».

По информации «Фонтанки», в Следственном комитете Петербурга в ближайшее время в отношении Бронникова будет возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ – «Коммерческий подкуп». Не исключено, что он будет процессуально задержан.

В Национальной спутниковой компании вопрос «Фонтанки» встретили фразой: «Ознакомлены с ситуацией, готовы оказывать содействие следствию».