Viber сбоит

В работе мессенджера Viber произошел сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector вечером 11 сентября. Со сбоем столкнулись пользователи из Великобритании, Германии, Италии, Польши. Также сбои наблюдаются в Белоруссии и на Украине.

Проблемы с мессенджером начались около 17.00 мск, 52% пользователей испытывают проблемы с соединением, у 30% не отправляются сообщения, еще у 17% не отображается их статус.

Днём 11 сентября в работе почтового сервиса «Яндекс.Почта» произошел сбой. Напомним, что физики сообщили о второй по силе магнитной буре на Земле, которая случилась в этом году. Она продолжится ещё 2 – 3 дня. Во время магнитной бури возможны сбои в работе компьютерной техники, электроприборов, а также ухудшение самочувствия у людей.