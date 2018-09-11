Военнослужащим ВС РФ могут запретить размещать в Интернете информацию о себе и сослуживцах

Российским военным могут запретить размещать в Интернете информацию о себе и сослуживцах, с соответствующей законодательной инициативой выступило правительство РФ. Документ 11 сентября был размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы ФС РФ.

В соответствии с поправками, «военнослужащим (военнослужащим — иностранным гражданам) запрещается размещать в СМИ [и] в сети Интернет информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих (военнослужащих — иностранных гражданах), позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других <…>, деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых [они] проходят военную службу».

В пояснительной записке уточняется, что данная норма распространяется только на действующих военнослужащих и не касается граждан, уволенных со службы.

«За нарушение указанного запрета в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил РФ, каждый военнослужащий, независимо от его должности и звания, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира», — подчеркивается в документе.

Необходимость принятия данной нормы в федеральном правительстве мотивируют тем, что «военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций». «Информация, размещенная военнослужащими в сети Интернет (далее — интернет) или в средствах массовой информации, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ». Законопроект призван это воздействие «нейтрализовать», указано в законопроекте.